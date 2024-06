REISIKIRI | Pikk nädalavahetus värvikas Lissabonis ja selle naabruses? Miks ka mitte

Linnasüdames on rahvarohkeim piirkond Alfama. Selles naabruskonnas on tänavavõrgustik kui labürint. Pisikesi ja kitsaid tänavaid aga ääristavad värvikad (otsesõnu) majad. Ühel pool teed võib uksel seista naerusuine teenindaja, kes kutsub kohvikusse. Teisel pool aga istuvad pingil vanemad härrasmehed, kes maailmaasju arutavad. Pead tõstes on näha, et kahe maja vahele on tõmmatud pesunöör, kus ripuvad elanike riided.