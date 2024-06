Carita Vaikjärv: ma ei tahaks oma ellu ühtki ööd, mis mu nii laiali lammutaks

Ta on riietunud minimalistlikku mustvalgesse ja teda saadab Björk & Berriese jaheda parfüümi Never Spring hõng, nagu põhjamaisele naisele kohane. Samal ajal on tal kõrvus kuldsed südamed, ta silmad ja juuksed pilluvad eksootilist tumedust ning tema naiselikust olekust tulvab otsekui lõunamaist soojust. Nagu ta nimeski põimuvad vagur veekogu ja ladina päritolu Carita, mis tähendab armastatut.