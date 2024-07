ARVUSTUS | „Kes kardab Virginia Woolfi?“ on lähisuhteprobleemide kõrgem pilotaaž ja tõepoolest hea lavastus

Võib kõhklusteta öelda, et see oli minu suveteatri-lavastuste nimekirja tipus. Mitte asjata ei nimetata näidendit möödunud sajandi kümne kõige parema lavateose sekka kuuluvaks. Ma ei tea, kui palju on maailmas kokku „Virginia Woolfi“ lavastusi, aga võib vist rahuliku südamega väita, et kusagil on see ikka mängukavas. Eestis on näidendit varem lavastatud neljal korral ning küllap oli esietenduse päeval Jaanihansol omajagu rahvast, kes on vähemalt ühte neist varem näinud.