JUHTKIRI | Aitäh, Kaja. Ent ärgem uinugem, riigi rahandus on endiselt kraavis

Paljuräägitud 1,6 miljardit eurot laskemoonaks on üks tahk, aga ka üleüldiselt on riigi rahanduslik seis pehmelt öeldes kehv. Ja olukorra parandamiseks on tehtud vaid näilisi korrektiive. Vahepealne lisaeelarve ei muutnud üldist pilti. Lisaks oli kärbete kõrval märgiline osa sel, et dividendid välja võtta. Me näeme tüüpilisi poliitikuid, kes tahaks kaamera ees ilusat juttu ajada, aga reaalseid otsuseid vastu ei võta. Tõesti, raske oleks naeratusega serveerida pensionide külmutamist või maksuküüru kaotamise edasilükkamist, aga praeguses reaalsuses on need ilmselt mõned võimalikud variandid.