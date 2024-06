FAKTIKONTROLL | Kohus ei otsustanud, et COVID-19 vastane vaktsiin pole päris vaktsiin

Kuigi õiguslik võitlus LA koolipiirkonna vastu on kestnud umbes kolm aastat, on see endiselt suhteliselt varajases õiguslikus staadiumis, kuna mõlemad kohtuasjad on esimese astme kohtutes tagasi lükatud. 2022. aastal lükati Tervisevabaduse kaitsefondi hagi tagasi , sest kohus leidis, et vaktsiini võime vähendada haiguse ja surma riski oli vajalik, et kaitsta õpilaste ja töötajate tervist.