ARVUSTUS | Päris lood päris inimeste päris eludest. „Õhud meie vahel“ avab vaataja silmad

Rännaklavastused on tulnud, et jääda. Eriti just suveteatrisse hästi sobituv osalusteatri formaat, mille lähenemisviisid võivad osutuda teatraliseeritud giidituurideks (ProTheMusi Tartu linnaosasid ja -legende ning kohalikega intervjuudest kogutud erilisi, ent päriselulisi lugusid tutvustavad lavastused); kõrvaklappide kaudu audioteatrina ja samaga teejuhtide-näitlejate suunamiste ja kehastumistega fantaasiamängudeks (Ugala teatri Jaani lugu, mis viis ühe Viljandi mehe armastuseotsingutele ning endise aja Viljandisse); kahtlaselt võimu kasutavate linnaisade mahhinatsioonidele otsa vaatamiseks (Eva Kolditsa juhitud Vanalinna ekskursioon NO-teatri egiidi all); avastamisretkeks, kus osalejad filmivad Tallinna nurgataguseid ja nendest kaadritest monteeritakse filmid (VAT Teatri „Haihtuv Tallinn“) jne.