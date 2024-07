KOLM KÜSIMUST | Joakim Helenius: maksustame suuri autosid, nii on võrdsem!

Eesti maksusüsteemi tugevus on lihtsus - kuluefektiivne maksude kogumine. Kui rääkida automaksust, siis peab ka see olema lihtne. Hetkel on sellest saanud keeruline ning ebaõiglane maks.

Mul ei ole midagi automaksu vastu, kuid see peaks olema lihtne, roheline, õiglane ja majanduslikult loogiline. Samuti on oluline, et seda on võimalik kuluefektiivselt koguda.

Ma seisaksin sellise automaksu eest, mis maksustaks suuri autosid. Need ei ole esiteks väga keskkonnasäästlikud. Samuti kulutavad nad palju kütust, mis tähendab, et Eesti peab seda ka importima, mis läheb meile kalliks maksma.

Ma tooks sisse ka selle, et just maapiirkondades elavad inimesed, kellele auto on elamise jaoks ülioluline, ma vabastaksin täiesti.

