DELFI TARTU ERISAADE | Marju Lauristin ja Urmo Soonvald on ühel meelel, et vaba ajakirjandus on vabaduse alus. Aga kas platvormid nagu TikTok on ajakirjanduse konkurendid?

Urmo Soonvald alustab tõdemusega, et Marju Lauristin on tema jaoks esmalt ikka maailma mõtestaja, ja meenutab 2000ndate alguses tehtud intervjuud.

„Nüüd, palju aega hiljem, on see moment mul ikka eredalt meeles. Läksin õhtul koju ja mõtlesin, et no ikka väga hea, kui ühiskonnale pannakse peegel ette. Ma ise ennast peeglist tihti vaadata ei taha, ei julge vaadata, ei taha ka seda uskuda, mis peeglist vastu vaatab. Aga kui sotsiaalteadlased näitavad ära numbrite, faktide ja statistikaga, siis see on nagu peeglisse vaatamine,“ tõdeb Soonvald.

„Õnneks ei ole need numbrid alati ka kurvastavad, mõnikord nad ka rõõmustavad,“ lohutab Lauristin, et pole see peegelpilt midagi pidevalt nii masendav.

Ühes on mõlemad aga ühel meelel: vaba ajakirjandus on see, mis hoiab ka riigi ja rahva vaba.

„Mul on viimaste aastate jooksul õnnestunud rääkida erinevate riikide ajakirjanike ja poliitikutega ja Eesti edu alustest. See, et ajakirjandus on nii tugev olnud, on üks meie edu alustest ja seda on tänapäeval raske mõista. Meie mõistame, aga nooremad ei mõista üldse, et olukord saab olla teistsugune, kui võrdleme ennast teiste Ida- ja Kesk-Euroopa riikidega. Meie positsioon ja meie sisu on fenomenaalne!“