RAAMATUBLOGI | Kust, pagan, võtab Soome nii palju häid, kõvasti üle keskmise krimikirjanikke?

Just tegelaste värvikas palett on Ollikaineni lugude jõud – Paulale lisaks ta tragikoomiline kolleeg Renko, kes on kõiges koba ja eneses pettunud, kuid samas sitke ja järjekindel, millest on piisav, et tegusid teha. Või siis üks tapetutest, megakuulus mägironija Otto Paljakka, kes oli inimesena väga kaugel ema Teresast ning tema kaasteelised polnud samuti patust puhtad.