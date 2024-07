ARVUSTUS | Endla teatri sellesuvine uuslavastus on maitsekas komöödia, mis kõnetab teatripublikut

Moodsas maailmas on erinevad teadus- ja uhhuupõhised teraapiad juba niivõrd tavaline osa inimeseks olemise kogemusest, et teraapiaks võiks tinglikult pidada ka taaskohtumist pereliikmetega, kellega on ühel hetkel suusad risti läinud. Endla uues lavastuses just sellist teraapiavormi viljeletaksegi.