SÕJARAPORT | Rainer Saks: Venemaa on muutnud õhurünnakute taktikat. Rakettide ja droonide arv on pidevalt kahanenud

Rünnakus kasutatud rakettide arvu vähenemine ei tähenda seda, et ka rakettide varu arsenalis on proportsionaalselt kahanenud, kuid rakettide puudusele nende pidevalt langev kasutamine rünnakutes ikkagi viitab.

Türgi meedia teatel kohtus president Erdogan Astanas Shanghai organisatsiooni kohtumisel Venemaa presidendiga ning pakkus võimalust töötada selle nimel, et luua tingimused läbirääkimisteks Venemaa ja Ukraina vahel. Seni kuni Venemaa president on arvamusel, et suudab Ukraina sõjalise jõuga kapituleeruma sundida, sellist ettepanekut tõsiselt ei kaaluta.