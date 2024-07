KULTUURIBIIT | Pianisti ja helilooja Rein Rannapi playlist

Rannap on esinenud enamikus Euroopa riikides, kõigis USA, Hiina, Kanada, Austraalia ja endise Nõukogude Liidu suurlinnades, korduvalt Saksamaal ja Venemaal, aga ka hoopiski Jaapanis, Uruguays ja Kuubal. Heliloojana on ta kirjutanud kõige erinevamat muusikat: sümfoonilist, ansamblimuusikat, kammer- ja koorimuusikat, filmi ja teatrimuusikat jne. Sama tuntud on Rannap armastatud rokkansambli Ruja juhi ja laulukirjutajana ning nii on tema sulest pärit näiteks sellised legendaarsed lood nagu „Suudlus läbi jäätunud klaasi“ ja „Nii vaikseks kõik on jäänud“.

Lood, mida Rein Rannap hindab ja mis on teda mõjutanud (kuulata saab ka siit):

Eesti regilaul

Vanemate Eesti rahvamuusika ehk regilaulude kogumikud pistis isa mulle pihku juba lapsepõlves. Mängisin ja laulsin neid viise, hiljem seadsin džäss- ja rokkansamblile, improviseerisin. Rahvamuusika on mõjutanud mu helikeelt kõigis žanrites.

Kassipoja jalutuskäik

Mu esimene džässiplaat oli singel, millel pianist Milcho Leviev interpreteeris Mulligani teemat Cat Walk. Sain selle poest osta, kuna see oli pärit sõbralikust, sotsialistlikust Bulgaariast! Varateismelisena olin vaimustunud džässist. Lugu mängis üha mu grammofonil, ka nagu talisman: vahetult enne, kui kuhugi esinema läksin, pidin selle kindlasti veelkord läbi kuulama! Esitasin pala - kõrva järgi - ka ise. Mind võlus seal kogu atmosfäär, aga ka erilised klaverivõtted - kassi liikumise imiteerimiseks: mäng pehme peopesa või küünarnukiga.

George Gerswin: Rhapsody in Blue

Džässiõhin viis mind vältimatult selle klassikat ja džässi ühendava teoseni. Mängisin seda orkestri ees juba 14 aastaselt, ja väga sageli on õnnestunud sellega esineda ka hiljem. Üks mu kunagine salvestus asub siin.

Led Zeppelin - What is and what should never be