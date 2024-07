FOTOD | Tartu endises pärmivabrikus avati tänavakunsti näitus „Peitus: Pärmikas“

15. festivali tegutsemisaastat tähistava festivali peakorraldaja Sirla rääkis, et festivali mõte on läbi aastate olnud tänavakunsti kogukonna ja vaba loomingu toetamine ning linnaruumi isikupärasemaks ja põnevamaks muutmine. „Stencibility festival põhineb paljuski usaldusel kunstnike vastu - me küll otsime Tartusse tulevatele kunstnikele valiku avalikus ruumis asuvaid seinu, ent ei ütle ega küsi ette, mida nad sinna loovad. Nii on iga festivali tulemus ka korraldajate jaoks tore üllatus,“ selgitas Sirla.