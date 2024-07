KULTUURIBIIT | Šveitsi akordionifunki virtuoosi Anatole Musteri playlist

20. juulil astub ta välisartisina üles Rakvere Funkfestil, kus kodumaistest funk-artistidest on kohal ka Haldi & ans Flamingo, Arg Part ja The Teps. Lisaks teeb festivali tarbeks oma repertuaari funkilikuks Liis Lemsalu bändiga ning eriprojektina esitavad ALIKA, Norman Salumäe ja MARTA LOTTA koos bändiga Michael Jacksoni tuntuimaid hitte.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Anatole Muster nii (kuulata saab ka siit):

Sneadbilly - John L. Smith, George McCurdy

Mu sõber mängis mulle seda lugu autosõidu ajal ja see banjo tõmbas koheselt mu tähelepanu. See lugu on väga unikaalne ning tugeva vibe’iga. See pani mind mõistma kui priviligeeritud ma olen, et mängin suhteliselt haruldast instrumenti, akordionit, eriti džässis ja funkis - just nagu banjo antud loos.

Lucky - Erika de Casier

„Lucky“ teeb mu tuju kohe paremaks, kui seda kuulen. Klaverikäik on mõnusas yacht rocki stiilis, mis meenutab Christopher Crossi loomingut. Erika on suurepärane!

(allolevalt YouTube’i playlistist saab järjest kuulata kogu muusikavalikut)

Don’t Trip - takoda, daniel hayn, Nicole McCabe, Logan Kane

Selle värske pöörase loo taga on mu lemmikmuusikud ja head sõbrad. Mulle väga meeldib selline metsik, vituoosne kõlapilt- natuke nagu tulnukate muusika!

Take Me Home - PinkPantheress

PinkPanthress on püsivalt olnud minu üks lemmikartiste viimasel kahel aastal. Ma nii armastan kõike, mis ta loob ja mul on hea meel, et ta saab tähelepanu, mida ta väärib. Antud lugu viis mind kokku produtsendiga kearneyonline, kellega ma muuseas just loo tegin!

Andrew - M Field

M Field on üks minu kõigi aegade lemmikmuusikuid. Tema helikeel tõesti puudutab mind sügavalt.

Assumptions - Sam Gellaitry

Sam on olnud üks elektroonilise muusika juhtfiguure nüüdseks juba aastaid ning ta pidevalt inspireerib mind. Temaga koos töötada on üks minu tõelisi unistusi!

god’s chariots - Oklou