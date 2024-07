ARVUSTUS | „Oskar Luts ehk Laul igavesest õnnest“ on hoogne ja huumorist pakatav Lennuki tõlgendus Lutsust

Kui Oskar Luts oma kaabuga Tarvastusse jõudis, olid paljud tema tegelased seal juba kohal. TEMUFI Lutsu-lavastus on inspireeritud kuuest, selle tegelased aga neljast tema näidendist („Kapsapea“, „Kalevi kojutulek“, „Valimised“ triloogiast ja „Laul õnnest“), kuid mõjutanud on seda nii mõnigi Lutsu romaan, näiteks „Kevade“ ja „Suvi“. Tegelased on vähem või rohkem autori peale pahased, et too neile eluteele liiga vähe õnne kirjutas. Nende kohta ei kehti Paul-Eerik Rummo laulusõnad „Iga mees on oma saatuse sepp ja oma õnne valaja“. Neil oli ja on õnne saamiseks kirjanikku vaja. Või kas ikka on? Vastupidi ei pane ju imestama, kui päris elus inimesed loodavad, et keegi teine neile õnne kätte tooks. Nagu elus, nii selgub ka lavastuse lõpus, et elus tuleb igal inimesel endal õnn üles leida. Inimesed on erinevad ja igaühe jaoks on õnn teistest erinev.