ARVUSTUS | „Pärsia viimase keisri mõrv“ – ainuvalitseja surmaga sureb ka rahvas

Mölder (Jarmo Reha): „Vabandust! Vabandust! See siin on meie veski, mina olen mölder. Te ei jaga siin mitte õiglust, vaid kehtestate türanniat. See on tõsi, et see kutsumata külaline heitis siin hinge, kuid me ei ole seda ära teeninud, austet isandad, kõrged käskijad, me pole seda ära teeninud, meie ei tapnud.“ Tütar (Marion Tammet) ja Naine (Riina Maidre). Kõiki on vallanud surmahirm.

FOTO: Mats Õun | Erakogu