ARVUSTUS | „Kuninga käsk“ teeb esimesest eesti soost luuletajast prohveti

Tavatult kuumal suveõhtul esietendus Tartu Toomkiriku varemetes Vanemuise teatri suvelavastus „Kuninga käsk“. Mart Kivastiku ajaloohõngulise jutustuse on lavale toonud Tiit Palu. Kivastiku loo peategelane on eestlastele tuntud kaebelaulu „Oh! ma waene Tardo liin!“ autor ja esimene eesti soost luuletaja Käsu Hans, kes on esitatud hoopis eesti rahva hoiataja ja ettekuulutajana. Ta on saanud Rootsi kuningalt käsu ega puhka enne, kui on selle täide viinud.