FAKTIKONTROLL | Kaja Kallas ei hoidnud käes kaustikut kirjaga „Me tahame olla Ukraina“

Sotsiaalmeedias levib töödeldud pilt Kaja Kallasest ja Volodõmõr Zelenskõist, millel Kallas hoiab käes kaustikut kirjaga „Me tahame olla Ukraina (USA käsiraamat)“. Kuigi pildilt on selgelt näha, et see on töödeldud, eksitas see nii mõndagi kasutajat.