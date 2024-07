ARVUSTUS | „Pärsia viimase keisri mõrv“. Lugu liivast, millega lõpeb igasugune impeerium

Põrandale on laiali puistatud liiv (kunstnik Riina Vanhaneni suurepärane ja täpne töö) – see on lavastuse tähtsaim kujund. Liiv võib olla jahu (tegevus toimub veskis), võib olla vesi (kõigil on janu ja tegelased kaabivad kätega kui sõelaga liiva, püüdes janu kustutada), seesama liiv on kogu maailma kuld, mis ei suuda kedagi päästa ja on kasutu surma palge ees, seesama liiv on paratamatult põrmuks muutuv inimelu ise.