RAAMATUBLOGI: Vseviovi ja Sergejevi vaade Venemaa minevikku on maailmatasemel!

Samas on just 16. sajand oluline nii Euroopas kui Venemaal, kus pandi tsaaririigile alus. „Riikliku ühtsuse taotlemine muutus nii enesestmõistetavaks, et sise- ja välispoliitika elluviimisel said olulisimaks just „riigi huvid“, mille võrdkujuks oli reeglina ainuvalitseja,“ kirjutatakse eessõnas. „Selle raamatu peategelaseks on Ivan Julm. Ajaloos pole eriti palju valitsejaid, kelle tegevus oleks pälvinud järelpõlvedelt nii vasturääkivaid hinnanguid kui Ivan Julm, kelles on nähtud nii riigi huvidest lähtunud suurt reformaatorit kui ka üksnes võimuihast ajendatud despooti.“