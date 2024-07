Ukrainat aitav Arkadi Babtšenko: mu tütart on Eestis ähvardatud vägistada selle eest, millega ma praegu tegelen

Ühes intervjuus lubasite, et ei võta enam kunagi relva kätte. Kas viimase kahe aasta jooksul on käinud peast läbi mõte, et seda tuleb siiski teha?

Oleneb olukorrast ja praegu on situatsioon selline, et võtan küll, kui vaja. Ma ei kõlba enam sõduriks, sest olen vana ja paks. Minust on ajakirjanikuna rohkem tolku, sest infotoetus on väga tähtis, eriti sõja alguses. Kui oled eesliinil ajakirjanikuna, siis pole eriti vahet, et sul on automaadi asemel fotoaparaat. Aga kui Eestis algab sõda, siis jah... Lähen sõtta.

/---/ Ma ei oska eesti keelt, aga olen kindel, et sõja korral on Eestis ka venekeelsed üksused, kes Venemaa vastu võitlevad. Arvan, et Eestist leiab palju venekeelseid inimesi, kes tahavad Eestit kaitsta. Koos nendega, jah, olen ma valmis.

