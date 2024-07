Jüri Toomepuu: Trumpi mõrvakatse on innustanud ka erapooletuid novembris Trumpi poolt hääletama

Mõrvarite ohvriks langesid presidendid James A. Garfield, William McKinley ja John F. Kennedy. Lisaks Donald Trumpile olid ebaõnnestunud atentaadi ohvrid president Theodore Roosevelt, Ronald Reagan ja poliitik George Wallace. Nood said kuuli, aga pääsid eluga.

On raske aru saada, kuidas oli võimalik ühel 20-aastasel nolgil võtta Ameerika presidendikandidaat sihikule lähedalasuva maja katuselt. Presidendi Secret Service (salateenistus) meeskond, kelle ülesanne on presidendi julgeolek, on treenitud, või vähemalt peaks olema treenitud, kontrollima kõiki katusepealseid ja aknaid vähemalt täpsuslaskuri laskekauguses. Nad peaksid olema võimelised kontrollima ümbruskonda ka õhust - nii helikopterite kui droonidega.