ARVUSTUS | Jules Verne on kirjutanud Eestist põnevusloo. Paraku osutus seda etendav näitetrupp ebaühtlaseks

Suvel kuluvad kriminullid ideaalselt marjaks ära nii rannaliival raamatu vormis kui ka mõne mõisasaali teatrilaval. Tänavune teatrisuvi pole just täiesti krimkadeta, ent millegipärast on mul ikka ja alati see tunne, et neid võiks palju rohkem olla. Lisaks naerule ja draamale tahaks sumedatel suveöödel põnevust! Seda enam et kõige paremad krimilood sisaldavad nagunii ka üksjagu huumorit ja draamat.