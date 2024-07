FAKTIKONTROLL | Eestis liigub hulganisti valeväiteid Trumpi tulistaja kohta

Üsna pea avaldati tulistaja nimi, kelleks oli 20-aastane Pennsylvaniast pärit Thomas Matthew Crooks.

Väidetavad pildid tulistajast läksid „nalja“ tõttu levima

Välismaalt hakkas peagi levima pilt noormehest, kes näeb Crooksile sarnane välja, kuid tegemist pole Trumpi tulistajaga. Riigikogu liige Helle-Moonika Helme (EKRE) postitas oma seinale pildi väidetavast tulistajast koos saatetekstiga, milles eksib tulistaja maailmavaadete kohta esitatud väidetega, aga viskab ka õhku vandenõuteooria, et tegemist oli ettekavatsetud operatsiooniga kõrgemate ametnike poolt.

Pilt on tegelikult pärit X-i kasutajalt @jewgazing , kelle postitustest võib välja lugeda, et postitas pildi naljana, kuid see läks faktina ringlema.

Tulistaja oli registreeritud vabariiklane

„Aga, et 20-aastane vasakpoolne aktivist, veidi totu olemisega ühtäkki Trumpile peaaegu, et ärtust ära tegi, kõigest millimeeter ajust mööda lasi… hmmmmm,“ kirjutas Helme oma postituses, kuid see pole päris tõsi.

Thomas Matthew Crooks oli USA valimisandmete põhjal registreeritud vabariiklane . Mis see tähendab? USA poliitikas tuleb enne valimisi end valijana registreerida ehk kinnitada, et kavatsed valimistel oma hääle anda. Registreerimisel tuleb märkida erakond, kellega valija enim joondub - kas vabariiklaste, demokraatide või sõltumatutega. Üldistel valimistel ei ole vahet, mis erakonnaga end oled registreerinud, sest valida saad siiski kõigi seast. Vahe tuleb sisse eelvalimistel , kus suletud valimiste korral saab valida vaid selle erakonna siseselt, kuhu sa oled registreeritud.