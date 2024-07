ARVUSTUS | „Stahli grammatika“ ehk Kuidas eesti keel valmis keedeti

Stahli grammatikat on keeleteadlased üldiselt laitnud ja märkinud, et „õigest“ eesti keele grammatikast võib rääkida alles Eduard Ahrensist saadik ehk kaks sajandit hiljem. Aga Stahl oli esimene. Stahl alustas. („See on ainult üks pisikene samm väga pikal teel.“) See, et tema teerada on vahepeal tugevasti õgvendatud, on sama paratamatu kui Tallinna-Tartu maantee neljarajaliseks ehitamine. Stahl oli Järvamaal pastor ja kuulutab näidendis pidulikult, et tahab täita inimeste südamed valgusega. Pastorina ta seda vaevalt suutis. („Need inimesed seal ei tea ju Kristusest midagi.“). Aga grammatikaga? Midagi ikka.