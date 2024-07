5 MAAVAIDLUST, MIS INIMESI TÜLLI AJAVAD | Abikäsi Vladimir Svetile, et edaspidi skandaale vältida

Kõige äärmuslikumatel juhtudel toetab üks pool kindlalt Iisraeli ning on arvamusel, et tuleb teha kõik, et tagada Iisraeli võit ja anda neile nii Gaza kui ka Läänekallas. Olgu selle üheks näiteks Läänekaldal illegaalseid asundusi laiendavad vägivaldsed asunikud.

Teine pool on aga arvamusel, et tuleb tagada just Palestiina võit ja tekitada neile oma riik – kas kogu Iisraeli territooriumi või vähemalt praeguse Gaza ja Läänekalda arvelt. Siin on veel palju varjundeid, kuid hulk Araabia riike ei tunnista endiselt Iisraeli õigust eksistentsile.