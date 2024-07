FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias levib video, mis väidab, et Kohtla-Järve ja Tartu kraanivett mürgitatakse. See on vale

Videol ning piltides, mida Facebookis jagatakse on kaks klaasi – ühele on juurde lisatud silt Kohta-Järve ning teisele Tartu. Autori väitel on tegu kraaniveega. Videos kasutatakse masinat , millele on kirjutatud „water electrolyzer“, ehk vee elektrolüsaator. Kui agregaat pannakse tööle, hakkab vee värv muutuma ja tekib sade. Vahepeal küsib isik kaamera taga kõrval olevalt inimeselt, kas ta ikka tõi Tartu vett, millele vastatakse „absoluutselt“. Kohtla-Järve sildiga klaasis olev vesi muutub mustjaks ning Tartu oma raudjas pruuniks. Vee värvi muutumisel sõnab video tegija: „Näete, mis toimub!“.

Isik üritab videos ka magneti abil demonstreerida, et vesi on raskemetalli täis. Magnet reageerib selgelt hoopis metallplaatidega seadeldisele endale. Silmnähtavat reaktsiooni ei toimu, kuigi autor lubab, et kindlasti midagi juhtub.

Kui kõrval viibiv isik kommenteerib, et ehk nähtub veeklaasist „tavaline sete“, vastab filmija: „Ei ole! See on raskemetall, mis siin on ja see ei ole mitte rooste!“ Tekib vaidlus. Filmija väidab, et vesi sisaldab „grafiindioksiidi“ (sellist ainet pole olemas).

Videot ja pilte on Facebookis jagatud 240 korda ja selle originaalpostitusel on 57 kommentaari.

Faktid Videos kasutatava seadme elektroodid on pinge all ja seade on võhiku kätes üliohtlik.

Värvi muutuse vees tingib seade ise.

Kohtla-Järve ja Tartu kraanivee olukorda monitooritakse pidevalt ja kui ei ole vastupidiseid teateid on kraanivesi joogikõlbulik

Mõistmaks, mida videos tehakse, võttis faktikontrolli toimetus ühendust Tallinn Tehnikaülikooli keemia instituudiga. Anorgaanilise keemia professor Toomas Tamm hoiatas, et videos olev seade on ohtlik . „Isegi kui toitelüliti on väljalülitatud asendis, on 50 protsenti tõenäosus (sõltuvalt sellest, mis pidi on pistik pistikupesas), et metall-elektroodid on maa suhtes võrgupinge all. Sisselülitatud seadme elektroodid on kindlalt pinge all ja sellisena ülimalt ohtlikud,“ hoiatab professor Tamm võhikuid sellise seadme kasutamise eest.

„Elektrolüüsiga on võimalik näiteks lahutada vett vesinikuks ja hapnikuks, aga ka toota paljusid metalle ja muid aineid, kui elektrolüüsiks kasutatav lahus vajalikke lähteaineid sisaldab või seadme osad reaktsioonis osalevad,“ kirjeldab professor Tamm.