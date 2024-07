Seekord on Piibe teatri juht, näidendi autor ja lavastaja Arlet Palmiste võtnud raske ülesande rääkida tõsistest asjadest rõõmsas toonis, nii et publik, kes Kukenoosi seda lugu vaatama tuleb, oleks rõõmus juba enne, kui ta lugu vaatama hakkab, ja lahkuks teatrist veel paremas tujus. Tänu Arlet Palmiste ülevoolavale energiale see kõik ka õnnestub.