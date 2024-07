KUULA | Arlet Palmistega tõsistest asjadest, lõbusal viisil

Kohalik mees kaasab lavastusse kohaliku kultuuri, rääkides isikust, kellel on märkimisväärselt tugev mõju eesti kultuuriloole. Väikese rahvakillu, nagu eestlaste, jaoks on oma keele hoidmine ja selle teadvustamine äärmiselt oluline.



Lavastuse peategelane Heinrich Stahl (Reimo Sagor), esimese kirjakeele looja, saabus Järva-Madisele ja hakkas koheselt tööle. „Ajaloolises kontekstis oli kirik kõigi sündmuste kese, millest on keeruline mööda minna", selgitab Palmiste.