Tallinna abilinnapea: vene koolide õpetajad on juba 16 aastat teadnud, et nad peavad eesti keelt oskama

Väide, et keelenõuded õpetajatele tulid ootamatult, on juba korduvalt ümber lükatud, kuid meeldetuletuseks kõigile lugejatele. Juba 2008. aastal said paika pandud õpetajate kesktaseme keelenõuded tasemele B2. Niisiis on kõik vene koolides õpetavad õpetajad teadnud juba 16 aastat, et nad peavad eesti keelt oskama kesktasemel ning et see konkreetne eksam, mis sooritada tuleb, on B2 taseme eksam.