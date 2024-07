FAKTIKONTROLL | Kaerajook ei tõsta veresuhkrut sama palju kui Coca Cola

Faktid

Üks portsjon kaerapiima sisaldab oluliselt vähem suhkrut kui Coca-Cola purk

Veresuhkru väide näib olevat seotud kaerapiimas sisalduva suhkru tüübiga, maltoosiga, millel on kõrgem glükeemiline indeks kui muud tüüpi suhkrutel. Glükeemiline indeks mõõdab, kui kiiresti toit teie veresuhkru taset mõjutab.

330-milliliitrises Coca Cola purgis on 34,98 grammi suhkrut, Oatly (originaalne variant) piimas on ühes pakis (1 liiter) on umbes 41 grammi suhkrut ehk 100 milliliitri kohta on Colas 10,6 grammi ja Oatly piimas 4,1 grammi suhkrut.

Kaerapiima portsjonis on palju vähem suhkrut kui Coca-Cola purgis. 330-millimeetrises Coca-Cola purgis on 34,98 grammi suhkrut, samas kui Oatly originaalses kaerapiima s (1 liiter) on umbes 27 grammi suhkrut. Coca cola purgis on 100ml kohta 10,6 grammi suhkrut, Oatly kaerajoogis on 100ml kohta 4,1 grammi. Ehk Coca Colas on 100ml kohta enam kui kaks korda rohkem suhkrut kui Oatly kaerajoogis.

Veresuhkru tase on seotud kaerapiimas oleva maltoosiga, millel on kõrgem glükeemiline indeks. Glükeemiline indeks (glycaemic index, GI) on toitude standardiseeritud järjestamisviis vastavalt nende mõjule söömisjärgsele veresuhkru tasemele, mis iseloomustab veresuhkru taseme muutust 50 g toiduaine söömisel võrreldes standardiga, selgitas Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) toiduosakonna nõunik Tiiu Rand. „Väikese glükeemilise indeksiga toiduained vabastavad glükoosi aeglasemalt ja ühtlasemalt kui suure glükeemilise indeksiga toidud.“ Ehk GI mõõdab, kui kiiresti toit mõjutab veresuhkrut.

Kaerapiima glükeemiline indeks on 69 , samas kui Coca-Colal on see 60 . „Lihtsustatult võib öelda, et toidu glükeemiline koormus väljendab toidus sisalduvate omastatavate süsivesikute mõju organismile,“ rääkis Rand. „Kuid lisaks toidus sisalduvatele süsivesikutele mõjutavad samaaegselt organismi ka toidus sisalduvad teised toitained nagu valgud ja rasvad ning koos toiduga tarbitud joogi kogus.“