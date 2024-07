SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Vene sõdureid karistatakse mobiilide kasutamise eest. F-16 hävitajad tooks Ukrainale suurt kasu

Enda poolt lisan, et teoorias oli selliste vahendite kasutamine ka siiani keelatud ja kõik vilistasid niigi sellele, aga sõjaväelaste sõnul on nüüd ohvitseridele antud vahend represseerimiseks, hirmutamiseks ja isegi väljapressimiseks. Neil on nüüd igati seaduslik alus enda suva järgi karistada mistahes alluvat, sest kõigil neil on oma mobiiltelefonid olemas.

Selle karistuse võimalike tagamaade osas on välja toodud ka varianti, et Venemaa armee juhtkond ja ka Venemaa juht on rahulolematud sellega, et just isiklike mobiilidega tehtud videod erinevate pöördumistega olevat väidetavalt ohuks armee pikaajalisele võitlusvõimele ja langetavat võitlusmoraali.