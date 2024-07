JUHTKIRI | Sotsid hülgavad poliitilise heitluse nimel tallinlaste huvid

Kas tõesti ei leia terve Eesti pealt sellesse ametisse inimest ja tööjõupuudus on jõudnud ka nii kõrgetesse sfääridesse? Muidugi pole see nii, kuid vaikimisi näib olevat ametikohale kandideerimiseks veel üks kriteerium. See isik peab suutma Lasnamäe elanikke veenda, et edaspidi tuleb viia oma hääl just Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale.