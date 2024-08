ARVUSTUS | Saaremaa ooperipäevad. Rõhutatult vanamoodsad ooperilavastused, meelevaldne “Carmen“ ja head lauljad võlusid publikut

Saaremaa ooperipäevade tänavune peaesineja oli Kataloonia ooper. 25 aastat tagasi teeneka muusikapedagoogi Ludmilla Tooni eestvõttel sündinud festival on aastate jooksul andnud truule kuulajale võimaluse tutvuda väga eriilmeliste muusikakultuuridega. Saaremaal on oma kunsti näidanud Black American Opera (2008), Shanghai ooperiteater (2018) ning Ankara riiklik ooperi- ja balletiteater (2011). Tooni on siiski andnud meie lähimad naabrid. Kaks korda on Saaremaal käinud suurepärane lavastaja Dmitri Bertman oma Moskva Helikoni ooperiteatriga (2012, 2019), põnevad ja intrigeerivad lavastused tõi kaasa Peterburi Kammerooper (2021).