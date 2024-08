ARVUSTUS | „Salakuulaja Vastseliinas“ on ideaalne suveteater – vabas õhus, võimsa lavaga, tegevustikku jagub kõikjale

Võrumaa raamatukogu on teinud vahva tähelepaneku autor Erkki Koorti kohta: pärast esimese raamatu avaldamist tutvustati teda esinemistel ja televisioonis kui „julgeolekueksperdist kirjanikku“, viimasel ajal aga „kirjanikust julgeolekueksperti“. Praeguseks avaldatud neljast raamatust kolm kuuluvad Koorti n-ö keskaegsesse krimisarja, kus 1300ndate Kagu- ja Lõuna-Eestis hargnevad lahti ohtrate kuritegudeni viivad tegelikel sündmustel põhinevad seikluslood. Olgugi et kirjanik on laenanud motiive ja lugusid piirkonnast (ja täpsest ajast) hoolimata ka mujalt. Kõik kolm raamatut on olnud nomineeritud Eesti parima raamatu valimisel ilukirjanduse kategoorias ja kirjanik on juba avaldanud, et neljanda osa kirjutamine on tal pooleli.