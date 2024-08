FAKTIKONTROLL | Olümpiapoksija Imane Khelif ei ole transsooline naine

„Praegune agressioon nende kahe sportlase vastu põhineb täielikult sellel meelevaldsel otsusel, mis võeti vastu ilma korraliku protseduurita – eriti kui arvestada, et need sportlased olid juba aastaid võistelnud tipptasemel konkurentsis. Sobivuse reegleid ei tohiks käimasoleva võistluse ajal muuta ning kõik reeglite muudatused peavad järgima asjakohaseid protsesse ja põhinema teaduslikel tõenditel,“ seisab ROK-i avalduses.

IBA diskvalifitseeris Imane Khelifi eelmise aasta naiste poksi maailmameistrivõistlustel New Delhis finaali eel, kuna organisatsiooni sõnul ei vastanud ta kõlblikkusreeglitele ehk ei läbinud võistluskõlblikkuse testi. IBA president Umar Kremlev ütles hiljem Venemaa uudisteagentuurile TASS, et diskvalifitseerimine toimus seetõttu, et „tõestati, et Khelifil on XY-kromosoomid“.

Imane Khelifil on sootunnuste arengu erinevused (DSD ehk Differences of Sexual Development). DSD on rühm haruldasi haigusi, mis on seotud geenide, hormoonide ja suguelunditega. See aga ei tähenda transsoolisust.

Alžeeria sportlane Imane Khelif on passi järgi naine, ta on alati võistelnud naiste kategoorias ja ei ole transsooline. See tähendab, et ta ei ole vahetanud sugu.

„Itaalia naine suutis 46 sekundit vastu pidada Alžeeria meessportlase brutaalsele peksule Pariisi olümpial. See on uus loomuvastane, julm ja tülgastav häbiplekk Pariisi olümpiamängudel,“ seisab Uute Uudiste artiklis.

2023. aasta maailmameistrivõistlustel New Delhis Alžeeria sportlane Imane Khelif diskvalifitseeriti , sest ta ei läbinud Rahvusvahelise Poksiliidu (IBA ehk International Boxing Assiciation) võistluskõlblikkuse testi. Rahvusvaheline Olümpiakomitee ( ROK ), millel on teistsugused kvalifikatsioonireeglid, lubas Khelifil osaleda Pariisi olümpiamängudel.

Viimati 2021. aastal välja antud ROK-i eeskirjades on sätestatud , et kaasamine peaks sellistel juhtudel toimuma vaikimisi ja sportlased saab naiste võistluselt kõrvaldada ainult siis, kui esineb selgeid õigluse või ohutusega seotud probleeme.

1. augustil tegi ROK avalduse, et kõik sportlased, kes osalevad Pariisi olümpiamängude poksiturniiril, peavad järgima kehtestatud reegleid ning meditsiinilisi eeskirju.

ROK-i pressiesindaja Mark Adamsi selgituse kohaselt on Khelif passi järgi naine. Nagu ka varasematel olümpiamängudel, määratakse sportlaste sugu ja vanus passi alusel.

„Alžeeria poksija sündis naisena, tema bioloogiliseks sooks registreeriti naine, ta on elanud oma elu naisena, poksinud naisena ja tema sugu passis on naine,“ kinnitas Adams BBC-ile. „Me ei räägi selle juhtumi puhul transsoolisusest. Kuidagi on tekkinud segadus, et mees võitles naisega. Ei, see ei ole nii. Selles on konsensus – teaduslikult ei ole ta mees võitlemas naistega,“ lisas Adams.

Kära, mis Khelifi ümbritseb saigi alguse IBA otsusest naine nõuetekohase menetluseta 2023. aasta maailmameistrivõistlustelt diskvalifitseerida ja sellele järgnenud IBA endise juhi intervjuust TASS-ile. Ometi ei tõesta IBA eelmise aasta otsus Khelif diskvalifitseerida, et sportlane on bioloogiline mees või transsooline. Samuti ei ole ühtegi tõendit tema väidetava soolise ülemineku kohta.

Alžeerias on transsooliseks olemine ja sooline üleminek kriminaliseeritud . See tähendab, transidentiteedi õiguslik tunnustamine on Alžeerias võimatu. Kõikide Alžeeria sportlaste osaluse olümpiamängudel kiidab heaks Alžeeria olümpiakomitee.

Eesti LGBT ühingu järgi tähendab transsoolisus, et inimesele sünnil määratud sugu ei ühti tema tunnetusliku sooga. „Pole teada, kuidas transsoolisus kujuneb. Transsoolise inimese sooline üleminek võib, kuid ei pruugi sisaldada nimemuutust, dokumentide muutmist (nimi, soomarker), eneseväljenduse muutmist (meik, riietus), hormoonravi, rinna- ja genitaalide operatsiooni,“ seisab LGBT ühingu kodulehel.

Imane Khelif ei ole väljendanud, et ta on transsooline või identifitseerib end muud moodi kui naine.

Sootunnuste arengu erinevused (DSD ehk Differences of Sexual Development) on termin, mida kasutatakse mitmete erinevate haruldaste seisundite tähistamiseks, mis hõlmavad geene, hormoone ja reproduktiivorganeid, sealhulgas suguelundeid. See tähendab, et inimese sooline areng erineb enamiku teiste inimeste omast.

Otsus: vale. Alžeeria olümpiasportlane Imane Khelif ei ole transsooline. Ta on passi järgi naine, on alati võistelnud naiste kategoorias ja ei identifitseeri end muud moodi kui naine. Pole ühtegi tõendit, et Khelif oleks teinud soolist üleminekut. Alžeerias on transsooliseks olemine ja soo vahetamine kriminaliseeritud.