Erik Sakkov: professionaalseks tegevjuhiks kasvatakse aastakümneid ja kindlasti mitte parteibüroos

A. Teil on nõukogu esimehega kõik omavahel kokku lepitud ja ta juhib arutelu kindla käega teie soovitud otsuse suunas. Tehtud!

B. Nõukogu esimees kuulab kõikide nõukogu liikmete arvamused ära, võtab need arvesse ja „kirik tehakse keset küla“. Kompromiss.

C: Nõukogu esimees julgustab kolleege keskenduma otsustamist vajava plaani nõrkadele kohtadele ja vaidlustama esitatud eeldusi. Arutelu tulemusena leiab nõukogu nõrgad kohad üles, laseb plaani põhja ja otsus on „ei“. Ülesanne juhatusele kõlab nii - tehke seda ja seda, lahendage ära see suur kitsaskoht, otsige vastused nendele ja nondele küsimustele ning lahenduste leidmisel tooge plaan uuesti nõukokku.