ARVUSTUS | Oh ma vaene Leenane’i küla ehk Iiri äng hõljub meie teatrimaastikul

Olen sellest varem kirjutanud, aga minu jaoks tõi just Emajõe Suveteater iiri dramaturgia meie suvisesse repertuaari. Conor McPhersoni näidendi „Teisel pool“ lavastas Andres Noormets Tartus Lutsu teatrimajas 2001. aastal, see eristus valdavalt meelelahutuslike vabaõhulavastustest nii sisu kui mängukoha poolest. Ja ehkki on neid, kelle jaoks suveteater tähendab siiamaani pigem robinhoodlikku seikluslugu, muusikat ja tantsu, koguperelavastusi, toob n-ö tõsisem repertuaar juunist septembrini saalid samuti meeldivalt täis.