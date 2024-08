FAKTIKONTROLL | Kas Nestlé tooted sisaldavad loote neerudest tehtud toidulisandit? Loomulikult mitte

Väidetakse, et Nestlé ja PepsiCo on korporatsioonid, mis lisavad seda oma toodetesse, et „inimkonda vaikimisi kannibalismi kallutada“.

Tartu Ülikooli farmakoloogia ja molekulaarse toksikoloogia professor Allen Kaasik ütles, et HEK-293 (Human Embryonic Kidney 293) rakke kasutatakse väga laialdaselt teadusuuringutes rakubioloogiast kuni uute ravimite otsinguteni. Ta selgitas, et HEK-293 on inimese embrüonaalsetest neerurakkudest pärinev rakuliin, mida on geneetiliselt muudetud, et muuta rakuliin surematuks. „See tähendab, et need rakud saavad paljuneda määramatult kaua, mis teeb nad teadusuuringute jaoks äärmiselt väärtuslikuks,“ ütles Kaasik.