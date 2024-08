SÕJARAPORT | Rainer Saks: venelaste vastus Ukraina pealetungile Kurskis on pommitada enda territooriumi

Kui varasemate Ukraina armee korraldatud Venemaa territooriumi vastaste sissetungide ajal üritasid Vene ametnikud toimunut maha vaikida või vähemalt marginaliseerida, siis praegu kõneletakse selles meedias laialdaselt. Põhjus võib olla selles, et uudised Kurski piirkonnast levisid sotsiaalmeedias nii kiiresti ja ulatuslikult, et valitsus üritab teemat aktiivsemalt kajastades meediainitsiatiivi enda käes hoida.

Putin lubas pidada veel eraldi kohtumise jõuametkondadega ja kõneles olukorrast üsna ärritunud toonil. Jäi mulje, et ta arvab, et tal ei ole Kurski oblastis toimuvast adekvaatset ülevaadet. Ka teised Venemaa ametkondade esindajad on teinud väga veidraid sõnavõtte, mis tähendab, et Kurski sündmused tabasid Venemaa juhte ja väejuhatust üllatusena.