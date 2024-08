KULTUURIBIIT | Kirjaniku ja koreograafi Sveta Grigorjeva playlist

Sveta Grigorjeva teeb festivali raames ettekande ja arutleb teemal „Kirjandus kui eneseloome“ ning räägib enda teekonnast kirjandusse, tuues enda töödest ka näiteid. Kirjanduse programmi raames toimub veel Indrek Koffi „Issi!“ ettelugemine näitlejatega, viiakse läbi vestlusring „Muusika ja sõnad“, milles arutlevad muusikud Kaisa Ling ja Haldi Välimäe. Lisaks tutvustab Tartu ülikooli poliitika- ja sotsiosemiootika professor Andreas Ventsel vandenõuteeoria tähendusmaailma ning särisema pannakse noorte seni avaldamata sahtlisisud.

Oma muusikavaliku kohta ütleb Sveta Grigorjeva nii (kuulata saab ka siit):

Florian Wahl, „Eestis on palju venelasi“

Kõik lood Wahli uuel raadioalbumil on väga head, aga see meeldib mulle eelkõige „grigorjeva on ikka vaba ja kirjutab haigeid luuletusi“ fraasi eest. Võin omalt ka poolt kinnitada, et Grigorjeva on tõepoolest vaba ja endiselt vabaduses! Täpselt nagu Wahl isegi.

Ben Webstery, „I Got it Bad and That Ain’t Good“

Kuulasin vahelduva eduga vabadel õhtutel terve juuli õhtuti džässi: eriti Wes Montgomery ja Ben Websteri loomingut. YouTube´is on leitavad ka Montgomery täispikad kontserdisalvestused ja no need on lihtsalt nii mõnusad, et tahakski elada sellises old-old-school’i tšillis ja natuke melanhoolses kulgemises.

(Allolevalt YouTube’i lingilt saab järjest kuulata kogu muusikavalikut, välja arvatud esimest, Florian Wahli lugu, mida pole ei YT-s ega Spotifys.)

Kelsey Lu, „Poor Fake“

Geniaalne naine, geniaalne esitaja, geniaalne lugu. Esimest korda kuulates ei saanud aru, kui hea see on, aga teisel korral armusin vist elu lõpuni ära.

Haldi & ans Flamingo, „Keegi“

Lihtsalt meeldib see lugu. Mõnus tummine selline. Kuulates tekib mingi kummaline nostalgia: midagi nagu igatseks, aga otseselt ei saagi aru, mida. Ootan põnevusega selle loo live-esitust festivalil SÄRIN.

Prince, „Purple Rain“