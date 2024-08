JUHTKIRI | Elatisvõlglased maksma! See on riigi au küsimus

Oma laps küll, aga üks vanem on ta põhimõtte pärast hüljanud.

2023. aasta alguseks ulatus elatisvõla kogusumma 43 miljoni euroni. Elatisvõlg tekib, kui lapsevanem ei maksa seda raha, mida ta on kohustatud omaenda lapse ülalpidamise eest maksma. Aga seegi üüratu summa polnud see, mille pärast pidi toolist kinni hoidma. Justiitsministeeriumi andmetel on summa praguseks juba 120 miljoni euro ringis, üle kahe korra suurem.