KUULA | Venemaad ei lastud Pariisi olümpiale. Nüüd üritab ta seal iga hinna eest siiski „kohal olla“

Pariisi olümpiamängud on lõppemas. Kuid tööd ei lõpeta Venemaa propaganda- ja ideoloogiamasin, mis on olümpiamängude kallal tegutsenud juba üle aasta selleks, et neid kasutada oma propaganda levitamiseks ja konfliktide õhutamiseks. „Valeinfo: paljastatud!“ podcasti uues osas on luubi all Venemaa strateegia, eesmärgid ja selle tegevuse mõju. Millised Vene narratiivid olümpiamängude kohta on jõudnud Eestisse?