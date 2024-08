NELI NIPPI, KUIDAS ELATISVÕLGLASTELT RAHA KÄTTE SAADA | Paneme elatisvõlglased lund rookima ja muru niitma

Võtame võlgnikelt juhiloa ära. Tegelikult säärast karistust juba määratakse, kuid selle puhul on mitu seaduseauku. Juhiluba küll võidakse peatada, kuid see ei tähenda, et sarivõlgnikud maksma jäävad. Makstakse, kuni juhiluba tagasi saadakse.