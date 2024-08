Võidukäik jätkub. Õuduskomöödia „Mootorsaed laulsid“ valiti publikulemmikuks ka Tartuffil

Kui sel aastal toimunud Tartuffi jaoks oli ajalooline, et nii publiku lemmik kui ka enim vaatajaid kogunud film olid mõlemad kodumaised linateosed, siis „Mootorsaagide“ puhul on märkimisväärne ka tõsiasi, et alles mõni kuu tagasi sai see publikupreemia ka hoopis teistsuguselt festivalilt – Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide festivalilt HÕFF.