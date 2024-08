SUUR FOTOLUGU | Staadion jäi haudvaikseks... Sekundi murdosa jooksul sai sellest kõrvulukustav pidu

Kuigi pressifotograafid saavad tänu oma ametile palju reisida, on meil töötempo tõttu harva võimalik rahulikult vaatamisväärsuste või kohaliku eluga tutvuda. Seetõttu oli mul ülihea meel, et suur hulk olümpiamängude areene oli püstitatud Pariisi kõige märgilisemate paikade juurde. Rannavõrkpallurid võistlesid Eiffeli torni juures, Nelli Differt vehkles Grand Palais’s, My Relander ratsutas Versailles’ lossi aias ning rulatajad trikitasid Concorde’i väljakul. Seega tekkis erakordne võimalus töötada ning nautida Pariisi muljet avaldavat arhitektuuri samal ajal.