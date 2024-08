ARVUSTUS | Soome „Tõde ja õigus“. „Tormisaare Maija“ aitab mõista esiemade mõttemaailma

Eestlasena on võimatu vaadata soomlaste uut ajaloodraamat „Tormisaare Maija“, mõtlemata Tammsaarele ning „Tõele ja õigusele“, eriti Tanel Toomi ekraniseeringule sellest. Sisult erinevad mainitud filmid küll väga palju, kuid mõlemad on viieosalise raamatusarja põhjal vändatud lood 19. sajandi raskest taluelust. Peamine erinevus paistab silma sellest, et kui Tammsaare oli mees, kes kirjutas pigem meeste elust, siis „Tormisaare Maija“ raamatute autor Anni Blomqvist kirjutas naise omast. Ka äsja kinodesse jõudnud filmi režissöör on naine, soome näitleja ja lavastaja Tiina Lymi.