Tiit Pruuli: Saaremaa vallavanem võiks tegeleda Smuuli, mitte Bellingshauseniga

Harrys Puusepp (kapo büroojuht – toim.), Sul on muidugi õigus, et Venemaa kasutab endaga seotud isikuid, monumente ja sündmusi ära, et pingeid tekitada ja inimesi tülli ajada. Eriti siis, kui meil napib enesekindlust ja teadmisi neile provokatsioonidele vastu seista. Mina siiski soovitaks konkreetses asjas mõelda kaks sammu edasi. Et jätame siis oma kultuuriruumist välja kõik Krusensternid, Wrangelid, Karellid, Keyserlingid, kes olid vaieldamatult Tsaari-Vene kõrgetes ametites? Võtame Barclay de Tolly monumendi Tartus maha? Või jätame need sajad ajaloolised tegelased lihtsalt venelastele? Kui see on tõesti kapo soovitus, siis on see liiga lihtne ja rumal. Esitame oma lood ja seisame nendega vene propaganda vastu. Bellingshausen oli eesti keelt mõistev baltisakslasest Saaremaa poiss, kes oli briti merendustraditsiooniga ja teenis olude sunnil vene laevastikus, ent kelle tegevus tõi kasu kogu maailma teadusele.