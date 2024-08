JUHTKIRI | Vähem hirmu. Eestlane jääb alles

Just nähtused nagu laulupidu hoiavad rahvustunnet tugevana.

Äsja 90-aastaseks saanud emeriitprofessori ja rahvastikuteadlane Ene-Margit Tiit laseb värskes LP-s paanikast tubli annuse õhku välja. Rahvus, eriti sõdade, näljahädade ja katku kiuste nii pikalt vastu pidanud rahvus kui eestlased, pole kunagi üksnes verepõhine. Mis loeb, on vaim, see, kas tahetakse olla eestlased. Aegade jooksul on nii lisandunud palju eestlasi, kelle esivanemad põlvnesid hoopis mujalt.