Toomas Alatalu: Zelenskõi mängib suurelt ja ka suurmängurid üle

Ehk siis Ukraina kordas nüüd Soomet ja kui viimasel tuli põhimõtteliselt üksi vastu panna ja leppida tugevama tahtega, siis Ukraina on vastu pannud juba 2,5 pluss 8 aastat! Peamine - ka mitte suurriik (pealegi säärane, kel oli oma tuumarelv, millest loobuti USAlt, Suurbritannialt ja Venemaalt vastavaid garantiisid saades!?) on võimeline enda eest seisma. Seda isegi maailmas, kus sul on küll suured liitlased. Ent paraku toimetavad nood ka klubis, kus meelispartneriks on kokkulepitud julgeolekutalastu asemel ajalugu tagasipöörata üritav agressor.